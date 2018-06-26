Взыскатели в «серой» зоне

Деятельность нелегальных коллекторов стала одним из опасных трендов 2018 года. К такому выводу пришел контрольный комитет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентства (НАПКА). По данным ФССП, в I квартале 65% всех жалоб должников касались именно деятельности взыскателей, не входящих в госреестр. Эксперты отмечают, что необходимо дальнейшее регулирование практики взыскания долгов.

Число жалоб должников на работу коллекторов снижается, а невозможность оплаты как основной причины просрочки наблюдается только в 3% случаев, заключил контрольный комитет саморегулируемой организации НАПКА, подводя итоги работы рынка взыскания в I квартале 2018 года. Однако появился другой опасный тренд: развитие незаконной деятельности организаций, называющих себя коллекторами, но не входящих в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В I квартале 65% всех жалоб граждан на коллекторов приходилось именно на взыскателей, не зарегистрированных в госреестре, сообщили «Известиям» в ФССП. За первые три месяца 2018 года ведомство получило 5147 обращений о нарушении требований законодательства о защите прав должников. Из них 3370 — в отношении действий организаций, которых в госреестре коллекторов нет. Для сравнения, в I квартале 2017 года в ФССП поступило всего 2956 жалоб. Сейчас в реестре ФССП содержатся сведения о 211 профессиональных коллекторских организациях. По данным ведомства, за I квартал список покинули пять компаний, из них четыре по собственной инициативе и одна — по итогам внеплановой проверки.

Проблемы у граждан чаще всего возникают при обслуживании потребительских кредитов и задолженности по банковским картам: для них характерны небольшие суммы основного долга, но высокие процентные ставки и штрафные санкции, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Именно пени и штрафы радикально увеличивают сумму долга и усложняют его обслуживание.

Инструментарий для взыскания долгов очень широк, пояснил эксперт. Это арест имущества и денежных средств на счетах, ограничение выезда за рубеж и взыскание имущества супругов. Но эти процедуры занимают много времени и стоят относительно дорого, поэтому нередко встречатся нарушение коллекторами законов и этических норм, подчеркнул Тимур Нигматуллин.

Так называемое психологическое давление на должников имеет большой вес в общем объеме жалоб, отметил председатель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий. По данным ФССП, должники жалуются на угрозы причинения вреда им и их близким, порчу имущества и угрозы применения физической силы.

Однако, как отмечает Дмитрий Теплицкий, поскольку термин «психологическое давление» не определен законодательно, должники относят к нему и слишком частые звонки и SMS. Почти половина вопросов в НАПКА связана с интенсивностью взаимодействия. Например, граждане неправильно трактуют положения 230-ФЗ в части нормативов по количеству телефонных переговоров. Большинство из них принимает за полноценное взаимодействие попытки дозвона и прерванные телефонные переговоры как по инициативе самого должника, так и в силу технических моментов, пояснили в НАПКА.

Рост реальных заработных плат россиян, который был зафиксирован в прошлом году, должен уменьшить долговую нагрузку на граждан. Острота проблемы также снизится в среднесрочной перспективе по мере падения процентных ставок по кредитам, полагает Тимур Нигматуллин. Однако, как отметил эксперт, требуется дальнейшее регулирование практики взыскания долгов. В ФССП полагают, что текущая статистика по проблемам должников связана с непродолжительностью действия 230-ФЗ.

Кроме того, как отмечает Тимур Нигматуллин, необходим контроль за выдачей банками необеспеченных кредитов потенциально рискованным заемщикам. По данным ЦБ, за первые пять месяцев 2018 года объем кредитов, выданных банками россиянам, вырос на 7,3%. Регулятор отмечает, что доля просроченной задолженности в портфеле розничных кредитов сократилась с 7% до 6,3%. Иными словами, всё больше россиян своевременно погашают задолженность по долгам, что снижает вероятность передачи этих долгов коллекторам.