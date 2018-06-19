Под парусом мечты

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Как проходили знаменитые «Алые паруса» в разные годы
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Фото: ТАСС/Серго Григорьяни/Сергей Смольский
Один из самых первых праздников — «Алые паруса» 1969 года. Впервые их провели в 1968-м: в течение нескольких лет к нему присоединялось все больше ленинградских школ — это был первый опыт проведения общегородского праздника выпускников не только в Ленинграде, но и в СССР
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Фото: РИА Новости/Марк Редькин
Кадр из классического советского фильма по повести Александра Грина «Алые паруса» — лента вышла на экраны в 1961 году и именно ее популярность в 1960-е помогла выбрать и название, и всю концепцию праздника, которая не меняется уже много лет
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Фото: ТАСС/Белинский Юрий
«Алые паруса» проходили ежегодно и становились все более массовыми, пока в 1980-х праздник не запретили. Формально — из соображений безопасности. На фото: один из последних праздников того времени — Ленинград, 1978 год
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Фото: ТАСС/Игорь Акимов
Возродить традицию решили спустя больше 20 лет. Идея принадлежала банку «РОССИЯ», который сегодня является генеральным спонсором праздника, инициативу поддержали и в администрации Петербурга. В 2005 году в акватории Невы вновь появился корабль под алыми парусами — в тот раз на эту роль выбрали фрегат «Штандарт», точную копию парусника петровской эпохи
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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
Уже в 2007 году праздник выпускников в Петербурге установил европейский рекорд — его посетили около 1 млн человек
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Выпускники 2011 года на празднике «Алые паруса»
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Корабль по-прежнему остается главным героем праздника — с 2009 года роль брига из повести Александра Грина исполняет шведский парусник «Тре Крунур» (на фото). В 2010 году он стал официальным бригом «Алых парусов»
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Фото: Depositphotos
Акватория Невы в этом районе — крайне сложная для навигации. Место не только узкое, но и известно непредсказуемой розой ветров. Одна ошибка команды — и парусник может сесть на мель, задеть берег или один из мостов
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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
С 2014 года праздник проходит под девизом «Вместе с Россией». Тогда же, в 2014-м, посмотреть на «Алые паруса» впервые приехали выпускники из Крыма
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Фото: Depositphotos
Само мероприятие теперь состоит из двух частей — начинается оно традиционно с большого концерта на Дворцовой площади с участием известных российских музыкантов, и уже затем продолжается феерией на воде
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Фото: ТАСС/Сергей Петров
Ежегодно в «Алых парусах» принимают участие около 80 тыс. выпускников. Посмотреть на праздник приходят до трех миллионов зрителей — еще около 13 миллионов человек наблюдает за телевизионной трансляцией
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В субботу, 23 июня, в Петербурге в 14-й раз в современной истории города пройдут «Алые паруса» — самый масштабный праздник выпускников в мире, который ежегодно проводится в северной столице при поддержке банка «РОССИЯ». Попасть на него мечтают не только петербургские школьники, но и выпускники со всей страны. А еще — российские и иностранные туристы, в путеводителях которых это событие рекомендуют к посещению. В этом году сам праздник отмечает юбилей: впервые парусник из повести Грина прошел по Неве в июне 1968 года. Как это выглядело тогда и как менялся главный день для выпускников — в галерее портала iz.ru
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