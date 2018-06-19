Под парусом мечты

В субботу, 23 июня, в Петербурге в 14-й раз в современной истории города пройдут «Алые паруса» — самый масштабный праздник выпускников в мире, который ежегодно проводится в северной столице при поддержке банка «РОССИЯ». Попасть на него мечтают не только петербургские школьники, но и выпускники со всей страны. А еще — российские и иностранные туристы, в путеводителях которых это событие рекомендуют к посещению. В этом году сам праздник отмечает юбилей: впервые парусник из повести Грина прошел по Неве в июне 1968 года. Как это выглядело тогда и как менялся главный день для выпускников — в галерее портала iz.ru