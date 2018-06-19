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«Атлетико» назвал срок нового соглашения с Гризманном

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Мадридский «Атлетико» продлил контракты с форвардом сборной Франции Антуаном Гризманном.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2023 года, передает «Газета.ру».

«Любовь и мое сердце побудили меня остаться в «Атлетико». В этом клубе болельщики очень сильно меня любят и оказывают большую поддержку», — ранее заявил форвард.

Гризманн выбирал между подписанием нового контракта с «Атлетико» и переходом в «Барселону». Каталонский клуб был готов заплатить за Гризманна €100 млн отступных.

Нападающий ранее был признан лучшим игроком матча Франции и Австралии на чемпионате мира по футболу.

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