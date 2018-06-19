Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion
Американский музыкант и продюсер Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, больше известного как XXXTentacion.
«Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был», — написал на своей странице в Twitter музыкант.
Неизвестный напал на 20-летнего рэп-исполнителя XXXTentacion в тот момент, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленник несколько раз выстрелил в артиста, забрал его сумку и скрылся. XXXTentacion в коме был доставлен в больницу, где скончался от огнестрельных ранений.
Ранее в Сети появилось последнее видео XXXTentacion, на котором видно, как певец едет в автомобиле и общается с поклонниками.