Минобороны намерено ужесточить контроль за средствами для военной ипотеки

Минобороны ужесточит контроль за инвестированием денег, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотеки военнослужащих. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, в правительстве РФ был разработан соответствующий проект постановления.

Документ предусматривает изменение подхода к инвестированию средств «Росвоенипотеки». Нововведения должны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из федерального бюджета на программу военной ипотеки.

Сейчас федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку» на эти нужды, передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). По задумке Минобороны, большую часть портфеля будут составлять облигации российский компаний.

Отмечается, что проект постановления проходит межведомственные согласования.

Подробнее — в материале «Известий»:

Деньги военной ипотеки вложат в облигации отечественных компаний