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Кобзон отказался комментировать сообщения о госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон отказался комментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о своей госпитализации.

«Звоните в офис, пожалуйста», — сказал артист «РИА Новости».

Как сообщил ранее телеканал РЕН ТВ, Кобзон лег на обследование в онкоцентр после ухудшения самочувствия. Позднее его помощница Варвара Виноградова уточнила, что госпитализация была плановой. Состояние здоровья артиста прокомментировала также его жена Нинель.

В прошлом году Кобзон отметил свое 80-летие. В 2005 году врачи диагностировали у певца онкологическое заболевание, он перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.

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