Жена Кобзона рассказала о его состоянии

Певец Иосиф Кобзон чувствует себя нормально. Об этом журналистам сообщила его супруга Нинель.

«Хорошо, нормально здоровье», — заявила она телеканалу «360».

Вопрос, дома или в больнице находится артист, она назвала бестактным и отвечать на него не стала.

«Всё по плану, всё в порядке», — добавила она.

Ранее, 18 июня, сайт телеканала РЕН ТВ сообщил, что Кобзон лег на обследование в онкоцентр. Он обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, и ему предложили госпитализацию. Сам артист подтвердил эти сведения. Помощница Кобзона Варвара Виноградова сказала журналистам, что помещение в больницу было плановым и «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича».

Кобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.