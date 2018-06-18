В Госдуме прокомментировали госпитализацию Кобзона

Помощники депутата Государственной думы Иосифа Кобзона, который был госпитализирован 18 июня, сообщили, что помещение в больницу является плановым, сообщает РБК. Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон проходит курс лечения в онкоцентре.

По словам помощницы артиста Варвары Виноградовой, «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича».

Кобзон самостоятельно обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, а врачи предложили ему лечь на обследование. Артист подтвердил информацию о своей госпитализации и заверил, что чувствует себя хорошо.

Онкологический диагноз депутату Госдумы был поставлен в 2005 году. Он перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением медиков.

С 1997 по 2007 год Иосиф Кобзон представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 является депутатом нижней палаты парламента от Забайкальского края.