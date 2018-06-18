Кобзон лег на обследование в онкоцентр

Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон проходит курс лечения в онкоцентре, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Артист сам обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, а врачи предложили ему лечь на обследование. Кобзон подтвердил информацию о своей госпитализации и заверил, что чувствует себя хорошо.

В этом году певцу, которого называют голосом эпохи, исполнится 81 год. Он занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен.

В 2017 году Кобзону открыли прижизненный памятник на «Аллее героев» в поселке Агинское Забайкальского края. Интересы этого региона певец уже 20 лет представляет в Госдуме.