Временным главой автоконцерна Audi станет Брам Шот

Руководитель отдела продаж и маркетинга автоконцерна Audi Брам Шот временно назначен главой автоконцерна вместо Руперта Штадлера. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, наблюдательный совет Audi должен формально утвердить его на этой должности в понедельник, 18 июня. Штадлер был задержан утром, а затем помещен под стражу в следственный изолятор. Его подозревают в «мошенничестве и опосредованном подлоге».

Он стал самым высокопоставленным сотрудником немецкого автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с «дизельным скандалом». Всего по этому делу проходит 20 человек подозреваемых. Расследование началось после как в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.