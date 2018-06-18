Глава Audi задержан из-за дизельного скандала

Правоохранительные органы ФРГ 18 июня задержали главу автоконцерна Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым дизельным скандалом, сообщил официальный представитель материнской компании Volkswagen Group.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена предъявила главе Audi обвинения в связи с «дизельгейтом» и провела обыски в домах Штадлера и еще одного действующего члена совета директоров концерна, сообщает T-online. Таким образом, число ответчиков по делу Audi выросло до 20.

13 июня стало известно, что концерн Volkswagen оштрафовали в размере €1 млрд. Компания признала вину и не стала подавать апелляцию. В Volkswagen надеются, что выплата штрафа «будет иметь позитивный эффект для разбирательств, которые продолжаются в других европейских странах».

Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, попал в центр скандала после обнаружения в автомобилях его производства программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.