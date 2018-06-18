Корабли Балтийского флота отправились на учения в Северную Атлантику

Два корвета и два судна Балтийского флота отправились на учения в Северную Атлантику, сообщает 18 июня пресс-служба военного ведомства.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» вышел в Северную Атлантику для выполнения плановых задач дальнего похода», — приводит ТАСС текст сообщения.

В походе главной задачей поставили обеспечить военно-морское присутствие в Атлантическом океане, продемонстрировать Андреевский флаг.

На борту кораблей отряда находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС. За время похода экипажи проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также различными способами пополнят свои запасы в море.

Балтийский флот — это оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Балтийском море. Его основные пункты базирования находятся в Балтийске и Кронштадте.

В составе Балтийского флота есть соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, а также морская авиация, береговые войска, части ПВО.

Одна из задач Балтийского флота — это выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана.

В начале июня на Черноморском флоте начались летно-тактические учения авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка Морской авиации.