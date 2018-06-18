В центре Воронежа нашли средневековую крепость

Археологи обнаружили остатки рва и укрепительной насыпи крепости XVI–XVII веков центре Воронежа, рассказал директор Центра охранных археологических исследований, кандидат исторических наук Иван Федюнин. По его словам, на возвышенности, которую они опоясывали, стояла цитадель от кочевников, положившая начало городу.

Исторические объекты нашли во время раскопок для подготовки грунта под строительство нового дома. Среди них оказались также погреб жилого дома и предметы быта.

«Мы нашли аптекарские и парфюмерные склянки того времени, медную и керамическую посуду, кухонную утварь, предметы из фаянса и фарфора, осколки печных изразцов», — приводит слова Федюнина «Российская газета». По словам ученого, обнаруженные элементы крепости позволят определить ее строение и возможное расположение других укрепительных сооружений.

В начале июня под Псковом археологи нашли фрагмент стеклянного браслета, бусину и частичку серебряной арабской монеты (дирхем).