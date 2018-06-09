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Обломок арабской монеты и стеклянные бусы нашли на раскопе под Псковом

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Фрагмент стеклянного браслета, бусину и частичку серебряной арабской монеты (дирхем) нашли археологи, работающие на Мстиславском раскопе под Псковом. Фото находок опубликованы на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.

Как напоминает Псковская лента новостей, раскопки ведутся на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни на берегу реки Великая. Археологам особо приглянулся стеклянный браслет. Правда, женское украшение сохранилось лишь частично. Бусинка, извлеченная исследователями из пласта земли, тоже когда-то была элементом женского украшения.

Работы на Мстиславском раскопе были начаты в конце полевого сезона в 2016 году. На этом месте строится авторский дом. Разработкой уникального проекта занимаются архитекторы из Санкт-Петербурга.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что на Мстиславском раскопе были найдены свинцовые торговые пломбы, которые могут служить доказательством торговых связей между Ганзейским союзом и Псковом.

На обороте пломбы изображена лилия - ганзейский купеческий знак. На лицевой стороне находки археологи рассмотрели башню.

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