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Древнюю улицу раскопали археологи в Новосибирской области

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В Новосибирской области археологи обнаружили остатки поселения возрастом около 3 тыс. лет недалеко от реки Слезянка в Сузунском районе. По словам кандидата исторических наук Сергея Рослякова, памятник Верх-Сузун-10 открыт в 2017 году. Предположительно, остатки жилищ относятся к так называемой ирменской культуре новосибирского приобья.

На древней улице сохранились фрагменты керамики, кости животных и бронзовый нож. Орнаменты в виде сеточки и горизонтальной елочки характерны для эпохи поздней бронзы (X–VIII вв. до н.э.). Сергей Росляков говорит, что местные жители ведут себя корректно, исследования археологического памятника продолжаются. Об этом сообщает vn.ru.

В конце мая стало известно, что администрация Уфы обратится к руководству Башкирии с просьбой передать в распоряжение города Уфимское городище-II — археологические раскопки на месте первого поселения жителей. Обнаруженные артефакты служат косвенным подтверждением тому, что столица республики насчитывает гораздо более древнюю историю, чем считалось до этого. 

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