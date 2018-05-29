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Власти Уфы пытаются спасти раскопки древнего поселения

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Администрация Уфы обратится к руководству Башкирии с просьбой передать в распоряжение города Уфимское городище-II — археологические раскопки на месте первого поселения жителей.

Памятник располагается в квартале между улицами Заки Валиди, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева. Обнаруженные артефакты служат косвенным подтверждением тому, что столица республики насчитывает гораздо более древнюю историю, чем считалось до этого. Об этом пишет «МедиаКорСеть». Территория принадлежит Фонду жилищного строительства и находится под угрозой разрушения. Власти намерены сохранить Уфимское городище-II. 

Ранее на Советском проспекте в Кемерово дорожники во время капитального ремонта нашли под слоем асфальта деревянные остатки старой дороги. По таким мостовым раньше ходили пешеходы и лошади. Старинную улицу планируется оставить под асфальтом, так как демонтаж требует много времени и дополнительных средств.

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