Власти Уфы пытаются спасти раскопки древнего поселения

Администрация Уфы обратится к руководству Башкирии с просьбой передать в распоряжение города Уфимское городище-II — археологические раскопки на месте первого поселения жителей.

Памятник располагается в квартале между улицами Заки Валиди, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева. Обнаруженные артефакты служат косвенным подтверждением тому, что столица республики насчитывает гораздо более древнюю историю, чем считалось до этого. Об этом пишет «МедиаКорСеть». Территория принадлежит Фонду жилищного строительства и находится под угрозой разрушения. Власти намерены сохранить Уфимское городище-II.

Ранее на Советском проспекте в Кемерово дорожники во время капитального ремонта нашли под слоем асфальта деревянные остатки старой дороги. По таким мостовым раньше ходили пешеходы и лошади. Старинную улицу планируется оставить под асфальтом, так как демонтаж требует много времени и дополнительных средств.