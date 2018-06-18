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Ураган сорвал крышу дома культуры в Брянске из-за неправильного ремонта

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Прокуратура назвала причины обрушения крыши в городском доме культуры Володарского района Брянска. Правоохранительные органы требуют исправить нарушения, допущенные при ремонте.

По данным прокуратуры, капитальный ремонт крыши проводился с августа по октябрь 2017 года. В ходе работ были допущены нарушения как со стороны подрядной организации, так и со стороны организации, осуществлявшей строительный контроль. В итоге весной 2018 года крыша дома культуры сильно пострадала от ураганного ветра. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Прокуратура потребовала устранить все выявленные нарушения.

Как сообщал портал iz.ru, в конце мая в Татарстане 33-летняя женщина погибла в результате обрушения кровли. Крышу сорвало порывом сильного ветра.

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