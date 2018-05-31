Прямой эфир

Родные погибшей от урагана в Татарстане женщины получат 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники женщины, которая погибла в Татарстане во время урагана, получат компенсацию в 1 млн рублей. Решение о ее выделении принял глава республики Рустам Минниханов.

Как уточняет портал ProKazan.ru, 33-летняя жительница села Муслюмово погибла накануне. На нее упала крыша магазина. От полученных ранений женщина скончалась позже в больнице.

Женщина работала продавцом в местном магазине. По окончании смены за ней на машине заехал муж. Она подошла к супругу, и в это время на нее обрушилась сорванная порывами ветра кровля.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что порывы ветра, который обрушился на Татарстан, достигали 25 м/с. Ураган снес купол с академии тенниса Шамиля Тарпищева в Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали вторую волну урагана
Ураганный ветер оставил без крыши башни Нижегородского кремля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017