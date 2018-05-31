Родные погибшей от урагана в Татарстане женщины получат 1 млн рублей

Родственники женщины, которая погибла в Татарстане во время урагана, получат компенсацию в 1 млн рублей. Решение о ее выделении принял глава республики Рустам Минниханов.

Как уточняет портал ProKazan.ru, 33-летняя жительница села Муслюмово погибла накануне. На нее упала крыша магазина. От полученных ранений женщина скончалась позже в больнице.

Женщина работала продавцом в местном магазине. По окончании смены за ней на машине заехал муж. Она подошла к супругу, и в это время на нее обрушилась сорванная порывами ветра кровля.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что порывы ветра, который обрушился на Татарстан, достигали 25 м/с. Ураган снес купол с академии тенниса Шамиля Тарпищева в Казани.