Крыши с угрозой образования сосулек ищут в Санкт-Петербурге

Коммунальщики обследовали крыши домов в Петроградском районе Петербурга на предмет возможности образования сосулек зимой. Треть из них признана потенциально опасной.

По данным Смольного, из 980 домов опасность представляют 311. Зимой на крышах складываются условия для образования сосулек, которые могут упасть на людей. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко с полученной статистикой не согласился и высказал мнение, что угрозу представляет большее количество зданий. Чиновник призывает также обследовать нежилые помещения.

«В Петроградском районе практически каждый дом старого фонда — с потенциально-опасными кровлями, подготовьте объективные цифры по количеству домов и реальный план по организации температурно-влажностного режима, чтобы решить эту проблему», — цитирует телеканал «78» Николая Бондаренко.

Многочисленные случаи падения наледи и сосулек на прохожих в Петербурге фиксировались этой зимой. Только за выходные с 9 по 11 марта пострадали семь человек, все они были госпитализированы. Власти Петербурга озвучили инициативу оборудовать дома «холодными чердаками». Технология не позволит кровле обрастать наледью.