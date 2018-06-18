Проект пенсионной реформы обсудят в субъектах РФ

Совет Государственной думы отправил проект пенсионной реформы в регионы для обсуждения до 17 июля, сообщает «РИА Новости» с ссылкой на источник, знакомый с решением. Обсуждение в субъектах РФ, согласно регламенту, проходит в течение месяца.

«В рассылке (законопроект. — Ред.) до 17 июля», — сообщил собеседник агентства.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин. 16 июня проект закона был внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Поэтапная реформа начнется в 2019 году и завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в нижней палате парламента в Госдуме планировали создать специальную рабочую группу, в которую должны были войти все члены парламентского комитета по охране здоровья.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.