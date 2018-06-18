AliExpress откроет пункты самовывоза в России

Компания AliExpress совместно с Dynamic Parcel Distribution (DPD) открывает пункты выдачи заказов в России с 19 июня. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя маркетплейса.

Пункты выдачи откроются в 100 российских городах. Всего будут работать 1,8 тыс. точек для самостоятельного получения заказов. По оценке AliExpress, сроки получения заказов сократятся почти вдвое и составят 8–15 дней, сообщает RNS.

В компании отметили, что для таких посылок будет введено ограничение по размеру и весу. Кроме того, у AliExpress есть несколько вариантов получения заказов, включая курьерскую и почтовую доставки. В этом случае средний срок получения посылки составляет до 30 дней. В конце 2017 года AliExpress начал запрашивать у покупателей из России ИНН при осуществлении заказа.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая, работающей в сфере электронной коммерции.