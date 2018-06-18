McDonald's открыл сервис доставки в Санкт-Петербурге

Сеть заведений быстрого питания McDonald's начала осуществлять доставку в Санкт-Петербурге, услуга работает в 10 петербургских ресторанах с помощью сервиса «Яндекс.Еда». Об этом в понедельник, 18 июня, сообщила компания.

В прошлом году доставка стала доступна в столичных заведениях, сейчас ее можно оформить в 75 ресторанах в Москве, передает «Интерфакс».

Всего данная услуга предусмотрена в 12 тыс. ресторанах McDonald's в 61 стране мира.

3 июня генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что компания закрывает свои точки в США.