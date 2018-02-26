Школьница в Костроме умерла в ресторане «Макдоналдс»

СК выясняет обстоятельства смерти старшеклассницы в ресторане «Макдоналдс» в Костроме. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Трагедия произошла в пятницу, 23 февраля около 16:30. 16-летняя школьница пришла в ресторане «Макдоналдс», села за столик, потом почувствовала себя плохо и потеряла сознание. По данным следствия, прибывшие на место происшествия медики скорой констатировали смерть девушки. По данным «Дни.ру», скорая приехала в ресторан лишь через 30 мин. после вызова. Следователи установили, что за несколько дней до смерти девушка жаловалась на боли в сердце.

Как отметили «РИА Новости» со ссылкой на представителя СУ СК по региону Эдуарда Тихонова, причина смерти будет установлена по результатам вскрытия. Он также добавил, что девушка пришла в ресторан с подругами.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.