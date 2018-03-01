AliExpress открыл в РФ соцсеть и биржу блогеров

Интернет-ритейлер AliExpress открыл в России собственную социальную сеть «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров, сообщила компания.

«Новый функционал «Клуба шопоголиков» вырос из платформы iTao, которая также включала в себя базовые элементы соцсети… Биржа блогеров AliExpress Connect открыта для взаимодействия между верифицированными блогерами как из числа пользователей AliExpress, так и внешних площадок», — приводит ТАСС сообщение AliExpress.

Доступ в соцсеть производится через мобильное приложение AliExpress. Биржа блогеров, в свою очередь, позволит пользователям напрямую общаться с продавцами. В частности, блогеры смогут за вознаграждение писать обзоры по заказу того или иного бренда. Для того чтобы получить соответствующее предложение, у блогера должно быть не менее 5 тыс. подписчиков. Магазин, который оформит такой заказ, должен иметь высокий рейтинг у пользователей. Отличием биржи станет учет сторонних контактов из других площадок и соцсетей.