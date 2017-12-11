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AliExpress начал просить покупателей из России указывать ИНН

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Фото: ТАСС/Коньков Сергей
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Китайский интернет-магазин AliExpress изменил условия доставки в Россию. Теперь российских покупателей просят высылать свой ИНН, чтобы избежать задержек с доставкой посылок.

Отмечается, что данная мера связана с новыми требованиями Федеральной таможенной службы (ФТС) России по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. С 7 декабря по 1 июля 2018 года таможню в РФ продут только те посылки, на которых указывается ИНН получателя и интернет-ссылки на каждую единицу заказанного товара.

«Почта России» в отличие от частных служб доставки в эксперименте не участвует.

При этом новые требования ФТС не скажутся на сроках доставки товаров, которые были заказаны до 7 декабря. С17 декабря на сайте AliExpress и в мобильном приложении появится специальное поле для ввода ИНН.

Сейчас AliExpress заранее присылает покупателям электронные письма с просьбой указать ИНН.

В ноябре портал iz.ru сообщал, что AliExpress планирует с 11 ноября сократить срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.

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