AliЕxpress запускает в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей

Китайская интернет-площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд — «Лоукостер», специализирующийся на товарах стоимостью до 600 рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По данным журналистов, новый формат площадки был разработан специально для России и рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом.

Торговая площадка будет доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках.

Ранее сообщалось, что AliExpress стал официальным партнером Xiaomi в России, модель смартфона Xiaomi Redmi 5A начала эксклюзивно продаваться в разделе маркетплейса Tmall с 14 декабря.