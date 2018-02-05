Прямой эфир

AliЕxpress запускает в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей

0
Фото: Global Look Press/Michal Fludra
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская интернет-площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд — «Лоукостер», специализирующийся на товарах стоимостью до 600 рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По данным журналистов, новый формат площадки был разработан специально для России и рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом.

Торговая площадка будет доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках.

Ранее сообщалось, что AliExpress стал официальным партнером Xiaomi в России, модель смартфона Xiaomi Redmi 5A начала эксклюзивно продаваться в разделе маркетплейса Tmall с 14 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
AliExpress начал просить покупателей из России указывать ИНН
Программисты обнаружили уязвимость на площадке AliExpress

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017