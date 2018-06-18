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Врач из Тюмени спас пассажирку на борту самолета

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Авиакомпания поблагодарила онколога из Тюмени за оказание помощи пассажирке на борту самолета. Женщине стало плохо во время полета из Москвы.

По словам бортпроводников, женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Экипаж по громкой связи спросил, есть ли в числе пассажиров врач. На помощь пришел врач-онколог Федерального центра нейрохирургии Станислав Попов. Когда медик подошел к женщине, она уже не могла говорить, пишет портал «Наш город».

У больной падало давление, и состояние стремительно ухудшалось. Тогда медик ввел женщине глюкозу. В течение 20 минут пассажирке стало лучше, тогда ее переместили с кресла в проход самолета. В таком положении женщина долетела до Тюмени, где смогла уже самостоятельно спуститься с трапа.

В качестве благодарности авиакомпания подарила медику бонусные «мили».

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