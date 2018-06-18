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Турецкие военные заняли окраины сирийского города Манбидж

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Фото: TASS/AP/Lefteris Pitarakis
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Турецкие военные заняли окраины сирийского города Манбидж по согласованной с США дорожной картой, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на местные источники.

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Телеканал показал фотографию бронетехники с турецкими флагами, которая, как предполагается, находится на окраинах Манбиджа. 5 июня сообщалось, что Турция и США одобрили совместно разработанную дорожную карту по стабилизации обстановки в Манбидже.

Город освободили в июне 2016 года курдские формирования от запрещенной в России террористической группировки ИГ.

20 января 2018 года Турция начала в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь». 18 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии города турецкими военными.

Позже он пообещал продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.

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