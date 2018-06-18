Прямой эфир

Климкин поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма

0
Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей страничке в Twitter поблагодарил страны Евросоюза за очередное продление санкций против Крыма и Севастополя.

«Две трети всех санкций не сработали»
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель — о политике ограничений, невозможности возврата к биполярности и том, как меняется мир и Россия

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год», — приводит слова политика RT.

Климкин также подчеркнул, что важно внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста, который он называет Керченским. 

18 июня источник в структурах ЕС рассказал, что европейский совет продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. 

Данные меры ограничивают торговлю с Крымом для граждан и компаний Евросоюза, запрещают инвестировать в экономику полуострова и оказывать туристические услуги.

ЕС вводит санкции против России с 2014 года. Причиной послужило воссоединение Крыма к России и ситуация в Донбассе, где украинские силовики проводят операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог рассказал о планах Запада подсадить Киев на «кредитную иглу»
В Госдуме подтвердили опасения Киева касательно «грядущей катастрофы»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017