Климкин поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей страничке в Twitter поблагодарил страны Евросоюза за очередное продление санкций против Крыма и Севастополя.

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год», — приводит слова политика RT.

Климкин также подчеркнул, что важно внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста, который он называет Керченским.

18 июня источник в структурах ЕС рассказал, что европейский совет продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Данные меры ограничивают торговлю с Крымом для граждан и компаний Евросоюза, запрещают инвестировать в экономику полуострова и оказывать туристические услуги.

ЕС вводит санкции против России с 2014 года. Причиной послужило воссоединение Крыма к России и ситуация в Донбассе, где украинские силовики проводят операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство местных жителей.