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Медведев назначил Зиничева главой правкомиссии по ЧС

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава МЧС Евгений Зиничев назначен председателем правкомиссии по чрезвычайным ситуациям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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«Включить в состав комиссии министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Е.Н. в качестве председателя комиссии», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, этим же распоряжением Медведев изменил должность члена комиссии Александра Чуприяна, занявшего пост первого замглавы МЧС.

Евгений Зиничев возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 мая по указу президента Владимира Путина. Чуприяна назначили на должность его заместителя 4 июня.

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