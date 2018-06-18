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Песков прокомментировал ДТП с наездом на пешеходов в Москве

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Игорь Стадник
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В Кремле с облегчением восприняли информацию о том, что в ДТП с наездом такси на пешеходов на Ильинке обошлось без жертв. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава богу, без жертв обошелся этот инцидент», — сказал он.

Песков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом происшествии. Представитель Кремля добавил, что для прояснения деталей этого ДТП «лучше обращаться к правоохранительным органам».

ДТП произошло вечером 16 июня на Ильинке в Москве. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате наезда пострадали восемь человек, из них четверо иностранных граждан.

Водитель автомобиля — гражданин Киргизии — пытался скрыться с места ДТП, однако был задержан очевидцами происшествия. Позже на допросе он признался, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в понедельник, 18 июня, следствие будет ходатайствовать об избрании таксисту меры пресечения.

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