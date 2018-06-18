Легендарный трамвай маршрута № 13 в Новосибирске раскрасили под хохлому

В Новосибирске раскрасили под хохлому трамвай маршрута № 13. Это сделали к 125-летию города. Черно-красно-золотистого цвета трамвай стал благодаря команде «Такнадо!». Над росписью работал местный художник Михаил Климов.

Раскрашивают транспортные средства этого маршрута не впервые. Около года назад неизвестные нанесли на два вагона граффити. Как поясняет ресурс vn.ru, трамваи этого маршрута уже давно являются городской легендой. Они знамениты тем, что чаще всего попадают в ДТП.

В одной из соцсетей даже существует группа, посвященная этому трамваю. А в августе 2016 года на этом маршруте прошел конкурс по поимке покемонов.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что московские трамваи лишились турникетов. С 16 июня проход разрешен во все двери, а проезд оплачивается при помощи валидаторов в салоне.