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Собянин пообещал убрать турникеты из всех автобусов к сентябрю

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал к сентябрю убрать турникеты из автобусов столицы и снабдить их валидаторами. Об этом он заявил в ходе передачи новых автобусов сотрудникам «Мосгортранса».

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Градоначальник подчеркнул, что это будет большая работа, поскольку во многих автобусах еще не установлены устройства для проверки проездных билетов у каждой двери. В целом, для введения бестурникетной системы потребуется закупить около 2–3 тыс. валидаторов.

«Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах», — цитирует его ТАСС.

При этом во всех столичных трамваях турникеты убрали еще 16 июня. По данным властей Москвы, такая система позволяет пассажирам сэкономить в дороге от 5 до 20 минут.

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