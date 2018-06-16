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Московские трамваи лишились турникетов

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Во всех трамваях в Москве с 16 июня убрали турникеты. Как сообщается на сайте мэра столицы, с этого дня проход разрешен во все двери, а оплатить проезд можно при помощи валидаторов в салоне.

Отмечается, что изменения коснулись 16 маршрутов. Трамваи, курсирующие по еще 31 направлению, лишились турникетов уже некоторое время назад. Кроме того, бестурникетная система уже действует на 80 самых популярных автобусных маршрутах.

На сайте градоначальника отмечается, что благодаря отсутствию турникетов пассажирам удается сэкономить в дороге от 5 до 20 минут. Кроме того, после введения соответствующей системы пассажиропоток в московских трамваях увеличился на 8%.

В московском наземном транспорте турникеты впервые появились в 2003 году. Необходимость их установки объяснялась большим числом безбилетников. Данная система предполагала, что пассажиры могут попасть в транспорт только через переднюю дверь.

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