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Автобусы из Москвы до садовых товариществ летом будут ходить чаще

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Власти Москвы и Подмосковья усилили автобусные маршруты между столицей и садовыми и дачными товариществами. На популярные направления добавили 100 единиц подвижного состава.

По словам начальника управления развития транспортных коммуникаций столичного департамента транспорта Сергея Смирнова, всего было увеличено количество рейсов на 77 маршрутах, ведущих к садовым товариществам, в том числе через Подольск и Чехов, Солнечногорский, Сергиево-Посадский, Щелковский и Волоколамский районы, сообщает сетевое издание m24.ru.

Он отметил, что время ожидания автобусов уменьшилось в среднем до получаса.

1 июня заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве начнут курсировать особые автобусы-шаттлы S, которые свяжут между собой стадионы, аэропорты и станции метро.

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