Выборы с прицелом на Россию

Нормализация отношений с Россией будет одной из главных тем президентской кампании в Словакии. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе парламентской партии «Котлеба – Народная партия Наша Словакия», председатель которой уже выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства. Мариан Котлеба выступает за признание Крыма, отмену антироссийских санкций и изменение подхода к НАТО. Налаживать связи с Москвой планирует и другой кандидат в президенты — судья Верховного суда Словакии Штефан Харабин.

Президентские выборы в Словакии пройдут в первой половине 2019 года путем всенародного голосования. О намерениях баллотироваться уже заявил депутат Национального совета (парламент страны), председатель оппозиционной партии «Котлеба – Народная партия Наша Словакия» Мариан Котлеба. В пресс-службе партии «Известиям» заявили, что улучшение отношений с Россией — одна из ключевых внешнеполитических тем, которая станет важной частью предвыборной президентской кампании.

— Мы долгое время критикуем антироссийские санкции и готовы их немедленно отменить, как только у нас появится такая возможность. Экономические ограничения вредят словацко-российским отношениям и служат лишь для продвижения интересов западных стран, — сказал «Известиям» пресс-секретарь партии Милан Угрик. — Мы с пониманием относимся к решению жителей Крыма, которые выбрали мирный путь с Россией и не захотели становиться жертвами кровавой гражданской войны, спровоцированной Вашингтоном и Брюсселем.

Если по итогам выборов Мариан Котлеба станет президентом и «Котлеба – Народная партия Наша Словакия» получит более значимый вес во внешней политике страны, она будет требовать выхода государства из НАТО, добавили в пресс-службе.

— Главные страны альянса зачастую выступают в качестве агрессоров. Экспансивная политика НАТО стала причиной развала ряда суверенных и процветающих государств. Более того, действия НАТО провоцируют конфликт с Россией. А мы не намерены соглашаться с тем, чтобы Словакия принимала участие в подобных провокациях, — подчеркнул Милан Угрик.

За нормализацию отношений с РФ выступает и судья словацкого Верховного суда, бывший министр юстиции Штефан Харабин, который идет на выборы в качестве независимого кандидата.

— Словакия должна стать мостом между Востоком и Западом. Пора прекратить поддерживать агрессивную политику Евросоюза, которая проявляется, например, в введении ограничений против России. Это противоречит интересам словацких граждан и международному праву. Наша страна должна стать сильным игроком в рамках Вышеградской четверки (объединение Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. — «Известия»), а Центральная Европа — внеблоковым регионом. Позиция словацкого президента сильна в сфере международных отношений согласно нашей конституции, и он может задавать внешнеполитический вектор. Ведь он представляет страну на внешнеполитической арене, — отметил в беседе с «Известиями» Штефан Харабин. — Крым — часть России. Воссоединение полуострова с РФ нельзя сравнивать с отделением Косово от Сербии в 2008 году. В Республике Крым состоялся легитимный референдум. Антироссийские политики пытаются сформировать мнение, что РФ якобы «оккупирует» полуостров. Но это обман.

В словацком обществе, как и в ряде других стран Восточной и Центральной Европы, есть спрос на улучшение отношений с Россией, заявил «Известиям» независимый депутат Национального совета Петр Марчек.

— Люди устали от антироссийской пропаганды и давления Евросоюза и НАТО. Политики, выступающие за сохранение национального суверенитета и восстановление связей с Россией, могут получить высокую поддержку на предстоящих выборах, — сказал парламентарий. — Фигура президента в нашей стране очень важна. Несмотря на то что Словакия — парламентская республика, глава государства имеет возможность влиять на ее внешнеполитический курс. В качестве примера можно привести регулярные выступления словацкого президента в ООН.

Последние президентские выборы в Словакии прошли в марте 2014 года. Тогда в двух турах победил предприниматель и общественный деятель Андрей Киска (59,38% голосов). На втором месте оказался Роберт Фицо, который c 2012о по 2018 год занимал пост премьер-министра страны. 15 марта он подал в отставку на фоне политического кризиса, причиной которого стало убийство словацкого журналиста Яна Куциака. Андрей Киска отказался от второго мандата из-за семейных и политических причин. В настоящий момент баллотироваться в президенты планируют, например, политолог Эдуард Хмелар, бывший сотрудник словацкого Министерства окружающей среды Радован Знащик, а также ученный Роберт Мистрик. Согласно словацкому законодательству, кандидата в президенты выдвигает 15 тыс. граждан или 15 депутатов.