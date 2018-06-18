В Свердловской области нарушители ПДД заплатят за ремонт дорог
Штрафы, уплаченные нарушителями Правил дорожного движения (ПДД), станут дополнительным источником пополнения дорожного фонда Свердловской области. Средства направят на ремонты дорог, соответствующий законопроект совет регионального Законодательного собрания включил в повестку заседания на 26 июня.
Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
Отмечается, что ранее уплаченные штрафы поступали в областной бюджет и могли использоваться на разные нужды. Теперь они будут иметь целевой характер, отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Уже в этом году благодаря штрафам дорожный фонд области может пополниться на два миллиарда рублей.
В начале июня правительство России одобрило законопроект, который дает автомобилистам право оплачивать штраф со скидкой в 50%, если из-за задержки доставки у него закончился срок льготной оплаты.