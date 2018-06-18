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В Свердловской области нарушители ПДД заплатят за ремонт дорог

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Штрафы, уплаченные нарушителями Правил дорожного движения (ПДД), станут дополнительным источником пополнения дорожного фонда Свердловской области. Средства направят на ремонты дорог, соответствующий законопроект совет регионального Законодательного собрания включил в повестку заседания на 26 июня.

Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Отмечается, что ранее уплаченные штрафы поступали в областной бюджет и могли использоваться на разные нужды. Теперь они будут иметь целевой характер, отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Уже в этом году благодаря штрафам дорожный фонд области может пополниться на два миллиарда рублей.

В начале июня правительство России одобрило законопроект, который дает автомобилистам право оплачивать штраф со скидкой в 50%, если из-за задержки доставки у него закончился срок льготной оплаты.

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