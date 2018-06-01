Правительство одобрило проект о скидке за задержанный штраф

Правительство России одобрило законопроект, который дает автомобилистам право оплачивать штраф со скидкой в 50%, если из-за задержки доставки у него закончился срок льготной оплаты.

«20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Таким образом, если постановление о назначении штрафа не пришло в течение «льготных» 20 дней, то этот срок продлевается.

28 апреля стало известно, что изменения проезда перекрестков с новой, «вафельной» разметкой таят в себе много ловушек для водителей.