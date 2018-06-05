Минтранс предложил изменения в ПДД для велосипедистов

Несколько изменений в правила дорожного движения (ПДД) для велосипедистов разработали в Министерстве транспорта России. В частности, предложено ввести понятие «велосипедные зоны», в рамках которых на велосипеде можно будет ехать по всей ширине улицы с преимуществом перед автомобилями.

Проект постановления разместили на портале проектов нормативных правовых актов. В Минтрансе отметили, что в рамках «велосипедных зон», обозначенных дорожными знаками, можно будет двигаться со скоростью не более 20 км/ч.

«...Предлагается ввести понятие «Велосипедная зона», в которой максимальная скорость движения установлена не более 20 км/ч, пешеходы могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте, велосипеды имеют преимущество перед механическими транспортными средствами и могут двигаться по всей ширине проезжей части», — говорится в пояснительной записке.

Еще одним нововведением стал запрет на остановку транспортных средств на велодорожках и на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.

Накануне, 4 июня, стало известно, что в России появятся пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью, как лежачие полицейские.