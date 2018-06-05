Прямой эфир

Минтранс предложил изменения в ПДД для велосипедистов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько изменений в правила дорожного движения (ПДД) для велосипедистов разработали в Министерстве транспорта России. В частности, предложено ввести понятие «велосипедные зоны», в рамках которых на велосипеде можно будет ехать по всей ширине улицы с преимуществом перед автомобилями.

По камерам!
Почему в России решили бороться с бессистемной установкой радаров

Проект постановления разместили на портале проектов нормативных правовых актов. В Минтрансе отметили, что в рамках «велосипедных зон», обозначенных дорожными знаками, можно будет двигаться со скоростью не более 20 км/ч.

«...Предлагается ввести понятие «Велосипедная зона», в которой максимальная скорость движения установлена не более 20 км/ч, пешеходы могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте, велосипеды имеют преимущество перед механическими транспортными средствами и могут двигаться по всей ширине проезжей части», — говорится в пояснительной записке.

Еще одним нововведением стал запрет на остановку транспортных средств на велодорожках и на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.

Накануне, 4 июня, стало известно, что в России появятся пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью, как лежачие полицейские. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ГИБДД призвал создать родительское движение за безопасность детей на дорогах
Новый ГОСТ дорожной разметки вступил в силу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017