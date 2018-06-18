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Британия освободила задержанного по подозрению в подготовке терактов финна

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Финского гражданина, подозреваемого в подготовке теракта, полиция Великобритании отпустила на свободу. Об этом сообщает официальный сайт Скотленд-Ярда.

«Был освобожден в пятницу, 15 июня, без каких-либо последующих мер», — говорится в сообщении, процитированном ТАСС.

Гражданина Финляндии задержали 10 июня в аэропорту Хитроу.

11 июня приговоренный к пожизненному лишению свободы уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признанный виновным в наезде на людей на грузовике весной 2017 года в Стокгольме, не будет обжаловать решение суда.

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