Британия освободила задержанного по подозрению в подготовке терактов финна

Финского гражданина, подозреваемого в подготовке теракта, полиция Великобритании отпустила на свободу. Об этом сообщает официальный сайт Скотленд-Ярда.

«Был освобожден в пятницу, 15 июня, без каких-либо последующих мер», — говорится в сообщении, процитированном ТАСС.

Гражданина Финляндии задержали 10 июня в аэропорту Хитроу.

11 июня приговоренный к пожизненному лишению свободы уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признанный виновным в наезде на людей на грузовике весной 2017 года в Стокгольме, не будет обжаловать решение суда.