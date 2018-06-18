Эксперты СИПРИ заявили о модернизации оружия ядерными державами

Многие страны, обладающие ядерным оружием, сокращают его запасы, однако продолжают модернизацию и разработку новых систем ядерного вооружения. Это следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) о запасах ядерного оружия в мире.

По его данным, на начало 2018 года в распоряжении девяти ядерных держав — России, США, Великобритании, Китая, Франции, Израиля, Пакистана, Индии и Северной Кореи находилось в общем 14,5 тыс. ядерных боеголовок.

Это цифра меньше прошлогодних показателей, когда в мире в совокупности насчитывалось 15 тыс. единиц. При этом оперативными считались почти 4 тыс. боеголовок.

Эксперты отметили, что в основном сокращение мировых запасов идет за счет ядерного разоружения России и США, которые на двоих обладают 92% всех ядерных запасов.

При этом обе страны продолжают модернизацию имеющегося вооружения.

Также как отмечает ТАСС, в докладе говорится, что страны с небольшими объемом ядерного оружия (такие как Индия, Китай и Пакистан), начали развертывать новые системы по его доставке.

14 июня МИД РФ еще раз указал, что Москва строго выполняет все свои обязательства в сфере разоружения и за последние 30 лет Россия сократила свой ядерный потенциал на 85%. Кроме того, в четыре раза уменьшила количество нестратегических ядерных вооружений.