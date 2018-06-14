Россия призвала не спешить с ядерным разоружением

Москва призывает не спешить с началом процесса всеобщего ядерного разоружения. Подходить к этому вопросу необходимо трезво и реалистично, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Подобные инициативы как минимум преждевременны и зачастую носят дезориентирующий характер. Сокращение ядерных арсеналов происходит не в вакууме, а в условиях современного мира, который, по нашей оценке, становится всё более непредсказуемым и турбулентным», — цитирует дипломата ТАСС.

Выступая в четверг, 14 июня, на конференции, посвященной нераспространению ядерного оружия, замглавы российского МИДа отметил, что процесс избавления от такого рода арсенала является крайне сложным и ответственным, поэтому он должен быть сопряжен с «заключением договора о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Рябков подчеркнул, что Москва строго выполняет все свои обязательства в сфере разоружения. По его словам, за последние 30 лет Россия сократила свой ядерный потенциал на 85%. Кроме того, в четыре раза уменьшила количество нестратегических ядерных вооружений.

В начале марта представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты продолжат модернизацию своего ядерного арсенала согласно новой доктрине.

12 июня 1968 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Документ был открыт для подписания уже 1 июля в Москве, Вашингтоне и Лондоне. На сегодняшний день к договору присоединились почти все страны мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и Северной Кореи.

Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в несоблюдении отдельных положений ДНЯО. Так, по мнению российской стороны, «совместные ядерные миссии» членов НАТО противоречат документу. Соединенные Штаты, в свою очередь, обвиняют Москву в нарушении статьи, которая предусматривает сокращение ядерных запасов.