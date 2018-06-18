Климкин призвал использовать ЧМ-2018 в интересах Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен использовать чемпионат мира по футболу в России в своих интересах.

По словам министра, который ранее призывал испортить ЧМ в России, во время мундиаля Москва может согласиться на обмен заключенными в качестве широкого жеста.

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а (с целью) в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», — приводит его слова «5 канал».

30 мая сообщалось, что во время переговоров контактной группы по Донбассу в Минске Украина предложила РФ обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, отбывающих наказание в РФ.

В частности, Киев настаивает на обмене осужденного за подготовку теракта в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В российском МИДе на такое предложение заметили, что Украина не может «брать людей в заложники, а потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления».

Вышинский был задержан на Украине 15 мая по обвинению в госизмене. Суд арестовал его на два месяца.