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Патриарх Кирилл совершил визит в Вологодскую митрополию

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В воскресенье, 17 июня, завершился двухдневный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Вологодскую митрополию.

В ходе поездки он посетил Череповец, Вологду и три монастыря — Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спасо-Прилуцкий Димитриев.

В Череповце, где возрождается традиция строительства заводских храмов, глава Русской церкви посетил храм великомученицы Варвары при фосфорном комплексе АО «ФосАгро-Череповец» и возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь святой великомученицы Екатерины на череповецком производственном комплексе группы «ФосАгро», который откроется летом 2019 года.

Строительство храмов на территории предприятий обусловлено тем, что не каждый человек найдет время дойти до церкви, а когда церковь рядом с работой, то сделать это гораздо проще.

После литургии на площади у кафедрального собора патриарх Кирилл вручил епархии 20 экземпляров напрестольных Евангелий.

«Для тех храмов, которые нужно построить в самом ближайшем будущем», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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