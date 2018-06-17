Школьники в Тверской области собрали более 40 т макулатуры

В Тверской области подведены итоги «Экомарафона». Торжокский район занял первое место: 20 школ и детский сад собрали 8 т 650 кг макулатуры.

В акции участвовали учебные заведения и учреждения дошкольного образования. За бумагу давали саженцы декоративных деревьев и кустов. Об этом сообщают Тверские ведомости. В результате марафона удалось собрать более 41 т макулатуры.

Ранее стало известно, что россиянам могут начать выплачивать деньги за сдачу батареек. Такое предложение содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг. Средства на мотивационные выплаты могут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортеров батареек.