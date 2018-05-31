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Ульяновская область через девять лет выйдет на полную переработку ТКО

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о планах выйти к 2027 году на 100%-ную обработку твердых коммунальных отходов (ТКО). По итогам 2017 года было переработано 5% мусора.

Каждый год в регионе собирается около 1,2 млн т ТКО. К 2024 году долю обработанных отходов планируется довести до 95%, а к 2027-му — до 100%. Область продолжает работу с операторами, рекламу системы раздельного сбора мусора, создание Экотехнопарка, пишет 1ul.ru. Введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, еще три будут запущены в течение 2018–2019 годов. Организован сбор макулатуры, электронной и бытовой техники.

Ранее сообщалось, что Липецкая область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональный оператор будет координировать всю цепочку движения отходов, от контейнерной площадки до конечного пункта переработки. Власти уверены, что появление регионального оператора позволит предоставить эту услугу всему населению области, включая самые отдаленные уголки.

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