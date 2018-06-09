За сдачу батареек предлагают выплачивать вознаграждение

Россиянам могут начать выплачивать деньги за сдачу батареек. Такое предложение содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг, с которой ознакомились «Известия». Средства на мотивационные выплаты могут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортеров батареек.

Чтобы стимулировать сбор и утилизацию батареек, ассоциация «ЖКХ и городская среда» предлагает ввести оплату для граждан за каждый сданный источник питания. Это одно из предложений по внедрению тарифных планов в ЖКХ, которые подготовлены отраслевыми экспертами по просьбе Минстроя и обсуждаются рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ.

Сегодня граждане могут добровольно сдать батарейки в некоторых магазинах электроники и торговых центрах. Сбором источников питания иногда занимаются управляющие компании в многоквартирных домах. Впоследствии специализированные компании напрямую доставляют батарейки переработчику.

Расходы на мотивационные платежи могут включаться в тарифы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплачиваемые самим населением, или финансироваться за счет утилизационного сбора. Цена сданной батарейки пока не обсуждалась.

— Если региональный оператор из тарифа будет получать 10 рублей за каждую сданную батарейку, отправленную на завод, он может, условно говоря, 5 рублей отдавать тем, кто эту батарейку сдает, — привел пример «Известиям» генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис подтвердил «Известиям», что ведомство обратилось к ассоциации «ЖКХ и городская среда» с просьбой обсудить на своей площадке подходы, связанные с тарифными планами по оплате коммунальных услуг. Он отметил, что пока итоговое предложение по батарейкам ему не представлено, но как только оно появится, Минстрой свою позицию выскажет.

В России не развита инфраструктура по переработке и утилизации источников питания. Ежегодно в страну ввозится около 3 млрд батареек, тогда как перерабатывает их всего один завод в Челябинске. Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева поддерживает включение в тариф для населения затрат на утилизацию вредных отходов. Согласно мировой практике ,различные утилизационные сборы помогают очень быстро создавать инфраструктуру, считает она.

По словам Алексея Макрушина, если финансировать расходы на утилизацию за счет экологического сбора, потребуется описать в законодательстве механизм, каким образом средства будут попадать от производителей батареек организациям, которые их собирают и утилизируют. Благодаря экологическому сбору можно будет и финансировать строительство заводов по их переработке, добавил он. А до этого времени расходы на эти цели придется оплачивать потребителям в составе той суммы, которую они вносят за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Например, региональный оператор может принимать контейнер с макулатурой, стеклом и «чистыми» отходами бесплатно или по низкой цене, тогда как вся оплата будет перекладываться на вредные и неотсортированные твердые коммунальные отходы (ТКО).

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что включать в тариф для населения оплату за утилизацию батареек неправильно, так как эти отходы не относятся к ТКО.

— У нас не такое богатое население, — пояснил эксперт, добавив, что граждане всё равно заплатят, но через стоимость товара.

Руслан Губайдуллин уверен, что в данном случае должна работать программа расширенной ответственности производителя, когда он или импортер товаров принимает на себя задачу по утилизации выпущенной или ввезенной продукции. Эта система запущена в России с 2015 года, однако, по словам эксперта, она работает неэффективно.