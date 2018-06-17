Названы помогающие угонщикам ошибки автовладельцев

Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках автолюбителей, которые помогают злоумышленникам в угоне машин. На первом месте в списке оказалась установка сигнализации со светодиодом на видном месте и соответствующая наклейка на заднем стекле.

Специалисты отмечают, что опытному угонщику ничего не стоит распознать вид сигнализации по цвету светодиода и его мерцанию.

Также ошибкой является установка сигнализации у дилера, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на CarWeek. По мнению специалистов, фирменная рамка под номером расскажет преступнику всё о системе безопасности авто. После этого злоумышленник либо сам взломает систему, либо обратится за помощью к «своему человеку» из сервиса.

Кроме того, эксперты рекомендуют водителям не отдавать мастерам всю связку ключей при доставке машины в автосервис. Рекомендуется вовсе отключить охранную систему или хотя бы перевести в сервисный режим. Также в зоне риска оказались водители, полностью отказавшиеся от противоугонных систем.

Как отмечается в материале, некоторые водители провоцируют кражи, когда сообщают данные о своем автомобиле в интернете. По словам специалистов, угонщики могут под видом участника тематического форума выведать информацию о машине, после чего украсть автомобиль.

25 марта в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за угон автомобилей. Парламентарии предлагают привлекать угонщиков по статье 158 УК РФ «Кража».