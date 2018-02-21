Страховщики будут возмещать убытки по каско через мобильное приложение

Страховые компании готовятся запустить мобильное приложение и работать с владельцами полисов автокаско дистанционно. Об этом сообщает РБК.

Как отметили в таких ведущих страховых компаниях, как «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», подобные технологии позволят страховщикам снизить издержки и число мошеннических операций.



«Ингосстрах» планирует запустить приложение и работать с владельцами полисов по видеозвонкам в мае 2018 года.

При этом первый этап внедрения технологии уже начат. Страховщик запустил мобильный онлайн-сервис самоосмотра для покупки каско.

В «АльфаСтраховании» внедрят верификацию автомобиля по видеозвонку для покупки полиса в ближайшие дни.



Работает сервис для покупки полиса следующим образом: владелец авто скачивает приложение, заполняет в нем анкету, сфотографирует необходимые документы и автомобиль с нескольких ракурсов и после этого загружает всё в приложение.

Затем сотрудник страховой компании связывается с автомобилистом через видеосвязь и также осматривает авто.

После оплаты полис высылается клиенту на электронную почту. Этот метод позволяет снизить число мошеннических операций по каско.



«Совершается видеозвонок в режиме реального времени в реальном месте с телефона клиента, и сфальсифицировать видеозапись достаточно сложно», — отмечает директор по маркетингу «Ингосстраха» Даниил Проскурин.



21 февраля портал iz.ru сообщил, что Центробанк запустит в 2019 году платформу маркетплейса, с помощью которой граждане смогут дистанционно не только открыть вклад или взять кредит в коммерческом банке, но и купить полис страховой компании.