Запуск спутника «Глонасс-М» восхитил пользователей Сети

Пользователи соцсетей активно делятся кадрами запуска ракеты «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М». Некоторые очевидцы отмечают, что не сразу поняли природу данного явления.

«Нет, это не загадочное НЛО с пришельцами, это всего лишь след, который оставила ракета-носитель «Союз-2.1б», — написала жительница Ярославля в Twitter.

Фотографии также публиковали пользователи из Казани.

Публикация от Тим Сафин (@tim.safin) 16 Июн 2018 в 3:05 PDT

Кроме того, за полетом ракеты следили в Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Публикация от Леонид Князев (@mcknyazev) 17 Июн 2018 в 4:44 PDT

Публикация от ©axiell Алексей Тырин (@axiell76) 17 Июн 2018 в 12:27 PDT

В 0:46 мск 17 июня посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» в космос был запущен спутник «Глонасс-М». Он уже был выведен на расчетную орбиту, после чего его приняли на управление наземные службы Военно-космических сил России. После этого разгонный блок «Фрегат» вывели на орбиту захоронения.