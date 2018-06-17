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Запуск спутника «Глонасс-М» восхитил пользователей Сети

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пользователи соцсетей активно делятся кадрами запуска ракеты «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М». Некоторые очевидцы отмечают, что не сразу поняли природу данного явления.

«Нет, это не загадочное НЛО с пришельцами, это всего лишь след, который оставила ракета-носитель «Союз-2.1б», — написала жительница Ярославля в Twitter.

Фотографии также публиковали пользователи из Казани. 

Кроме того, за полетом ракеты следили в Нижнем Новгороде и Ульяновске.

 

В 0:46 мск 17 июня посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» в космос был запущен спутник «Глонасс-М». Он уже был выведен на расчетную орбиту, после чего его приняли на управление наземные службы Военно-космических сил России. После этого разгонный блок «Фрегат» вывели на орбиту захоронения

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